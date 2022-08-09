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Смольный рискует провалить реализацию трамвайной линии "Купчино — Славянка"

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Строительство трамвайной линии "Купчино — Шушары — Славянка" в Петербурге начнется осенью этого года, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Соответствующее решение было принято губернатором Александром Бегловым, рассказавшем о перспективах проекта и расписавшимся на шпале, которая первой будет положена на новых путях. Впрочем, возведение этой линии вполне может растянуться на годы и существенно превысить запланированные сроки, как это было с другими подобными инфраструктурными объектами, анонсированными администрацией главы региона.

Смольный рискует провалить реализацию трамвайной линии "Купчино — Славянка"

Отмечается, что строительство трамвайных путей будет осуществляться в два этапа. Рабочим предстоит возвести четыре путепровода и три моста, а также проложить в общей сложности 21 километр сетей. Новые маршруты, в соответствии с планом Смольного, будут пересекать ряд существующих транспортных магистралей и пройдут над реками Волковка, Кузьминка и Славянка через три административных района — Пушкинский, Фрунзенский и Московский. Помимо прочего для обслуживания подвижного состава петербургские чиновники собираются построить отдельное депо.

По словам Александра Беглова, в Петербурге впервые в России намерены возвести полноценный трамвайный вокзал с закрытым павильоном, который должен обеспечить защиту пассажиров от непогоды. Губернатор подчеркнул, что это очень важное транспортное нововведение для Северной столицы. Завершить работы предполагается к 2025 году. Время в пути от Славянки до станции "Купчино" петербургского метрополитена по новой линии должно занять порядка 40 минут.

Однако мечты губернатора Петербурга о перспективах данного проекта могут быть нарушены в связи с целым рядом обстоятельств, о которых чиновник не упомянул. В частности, на фоне активно ведущейся застройки мегаполиса новыми жилыми комплексами строителям придется прокладывать пути в стремительно меняющихся условиях и каким-то образом втиснуть новую транспортную инфраструктуру в возведенные кварталы. При правильном подходе и тщательном контроле на высшем уровне это вполне можно реализовать, но в Смольном в последние годы провалили уже несколько серьезных инфраструктурных проектов, поэтому выдержать заявленные сроки будет достаточно проблематично. Это может стать серьезной проблемой и больно ударить по уже изрядно испорченной репутации Беглова.

Напомним, в начале минувшего года СМИ сообщали о том, что сроки завершения строительства новых станций "коричневой" и "оранжевой" веток петербургского метрополитена переносятся с 2023 на 2024 год.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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