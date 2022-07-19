В Минстрое РФ признали Таганрог самым комфортным городом Ростовской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России назвало самые благоприятные для жизни города Ростовской области. Рейтинг возглавил Таганрог. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Издание отмечает, что в список попали Ростов и ещё семь муниципальных центров, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Таганрог признан городом с самой качественной городской средой в Ростовской области, следующим за ним идёт Ростов-на-Дону, а затем Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай, Белая Калитва и Цимлянск.

При составлении рейтинга учитывали показатели, касающиеся жилья, общественной среды, бизнес-инфраструктуры, общегородского пространства, экологии, безопасность и работы местных властей.