В Тюмени нашли кирпич со следом лапки кота.
Любопытная находка сделана в "Речном порту" во время реставрации здания электростанции.
Компания "Брусника", выполняющяя работу на объекте, отмечает, что данная находка — "самый милый кирпич Тюмени". Этот "стройматериал" сохранили, как "память места".
Здание электростанции возвели в конце XIX в. — в 1893 г.. До 1980 года здание служило складом судостроительного завода. Затем строение долгое время было невостребовано, пишет издание nashgorod.ru.
В 2015 г. здание купил тюменский бизнесмен Сергей Вобликов. В 2017 г., началась реконструкция объекта. Тут должен располагаться офис компании "Брусника". Заработать офис должен тут уже летом.
Ранее в Тюмени при проведении работ по реконструкции ул. Дзержинского, были обнаружены фрагменты гранитной мостовой также XIX века.
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