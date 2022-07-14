В "Речпорту" Тюмени нашли самый милый кирпич — со следом от лапки котика

В Тюмени нашли кирпич со следом лапки кота.

Любопытная находка сделана в "Речном порту" во время реставрации здания электростанции.

Компания "Брусника", выполняющяя работу на объекте, отмечает, что данная находка — "самый милый кирпич Тюмени". Этот "стройматериал" сохранили, как "память места".

Здание электростанции возвели в конце XIX в. — в 1893 г.. До 1980 года здание служило складом судостроительного завода. Затем строение долгое время было невостребовано, пишет издание nashgorod.ru.

В 2015 г. здание купил тюменский бизнесмен Сергей Вобликов. В 2017 г., началась реконструкция объекта. Тут должен располагаться офис компании "Брусника". Заработать офис должен тут уже летом.

Ранее в Тюмени при проведении работ по реконструкции ул. Дзержинского, были обнаружены фрагменты гранитной мостовой также XIX века.