Управленческий коллапс: Пригожин "поставил диагноз" Смольному

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей предложил сделать Санкт-Петербург и Луганск городами-побратимами. Эту инициативу прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

Вопрос предпринимателю адресовала представитель издания Pravda.Ru Ольга Лазарева. Она заметила, что дружба Петербурга и Луганска сможет стать дополнительным шагом к решению многих гуманитарных вопросов. В связи с чем идея Шугалея способна принести пользу обоим городам.

Евгений Пригожин согласился, что инициатива является хорошей. Однако вряд ли ее можно осуществить в условиях "управленческого коллапса", который наблюдается в Петербурге.

"Идея хорошая, но вряд ли выполнимая, поскольку сегодня в Петербурге управленческий коллапс — Смольный и губернатор фактически не справляются со своими обязанностями. Поэтому вряд ли это возможно осуществить", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель считает, что губернатору города не следует принимать на рассмотрение данную идею. Сейчас Луганск нуждается в более надежных партнерах и существенной поддержке.

Недавно жители Северной столицы поддержали позицию Пригожина относительно состояния города и деятельности губернатора Александра Беглова. По их словам, нынешняя администрация не решила, а усугубила множество проблем, которые давно актуальны для Петербурга.