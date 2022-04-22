Цивилев: безналичная оплата — одна из проблем транспортной реформы Смольного

В Петербурге с начала апреля стартовала транспортная реформа. С самого первого дня она обозначила целый ряд проблем, возникших из-за непрофессионализма чиновников Смольного. Депутат ЗакСа Алексей Цивилев назвал Pravda.Ru несколько из них — проблемы с оплатой, состояние техники и остановочных павильонов.

Парламентарий рассказал о работе с жалобами населения. В рамках транспортной реформы наибольшее количество обращений граждан связано с проблемами при оплате проезда, техническом состоянии автобусов и остановок, а также с интервалами движения. Напомним, что с 1 апреля Смольный предложил новую систему оплаты при пересадках "60 минут", в рамках которой в течение часа первая поездка стоит 50 рублей, вторая — 10, а третья бесплатна. Однако из-за сокращения числа автобусов увеличилось время ожидания, поэтому проехать выгодно получается не у всех. Мешают этому и пробки.

"Есть вопросы к оплате наличными, люди много пишут. С этой проблемой надо разбираться. В частности, также написали жалобу на остановки. Сейчас будем собирать информацию обо всех остановочных павильонах, которые не нравятся горожанам, и КРТИ обещал нам оперативно эти остановки улучшить, потому что сейчас ставить две стенки без боковых — это неправильно, мягко говоря", — рассказал Цивилев.

Депутат отметил, что даже предложенные Смольным изменения в рамках транспортной реформы не решат всех проблем города в этой сфере. Автобусы ходят с нарушением расписания, а у петербуржцев до сих пор нет удобного приложения для пополнения "подорожника" и отслеживания транспорта.

"К сожалению, транспортная модель, которая существует сейчас, она пришла в тупик. Нужно что-то менять. Должно быть экологичное топливо, большие удобные автобусы, которые должны ездить четко как часы, люди должны их отслеживать через приложение, с удобной оплатой", резюмировал Цивилев.

Второй этап ТР планировался на 1 июня 2022 года, однако из-за отказа Минфина предоставить инфраструктурный кредит на 4 миллиарда рублей, дальнейшие изменения в рамках реформы могут не произойти. Об этом заявил вице-губернатор по транспорту Максим Соколов.