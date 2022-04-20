Петербургу больше не нужен губернатор Беглов

Рейтинги градоначальника Северной столицы упали настолько низко, что Александр Беглов задумался о том, чтобы попытаться отменить выборы в регионе. По слухам, такое предложение он уже озвучивал федеральному центру. Об этом сегодня написал сайт "Бездуховность".

Ранее опрос телеграм-канала "True Питер" показал, что на предстоящих выборах за губернатора готовы проголосовать лишь 2% петербуржцев. Остальные 98% — против. Подтверждает данную статистику и известный политолог Вадим Полежаев.

"Рейтинг народного доверия Беглову остаётся на крайне низком уровне несмотря на поддержку Специальной операции. Ключевые минусы политики губернатора заключаются в управленческой команде градоначальника. За набор, обучение и административный контроль которой Беглов отвечает не только перед своими избирателями, но и перед Первым лицом", — утверждает он в своем телеграм-канале.

В связи с этим, пошли слухи о том, что Смольный пытается согласовать с Москвой отмену губернаторских выборов. Александр Беглов в качестве своих будущих избирателей хочет видеть исключительно депутатов ЗакСа.

"Беглов продолжает хотеть получить новые полномочия в следующем году, но уже без процедуры выборов. Кандидатуру главы города должны будут утверждать исключительно депутаты. Александр Беглов является слабым политиком. Он боится малейшей конкуренции. При этом имеет ресурсных недоброжелателей и не пользуется ни малейшей поддержкой населения. По этой причине он опасается даже полностью контролируемых выборов, предпочитая доверять свою судьбу ЗакСу, в прошлом году полностью зачищенному от неудобных Смольному парламентариев", — объясняет "Бездуховность".

В прошлом году бывший помощник губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на условиях анонимности рассказал что глава города с презрением относится к гражданам. По его мнению, чиновник относится с ненавистью к петербуржцам и их жалобам.