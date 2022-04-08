Отменена комиссия в 12% на покупку валюты

Центральный Банк России с 18 апреля разрешает кредитным организациям продавать наличную валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Кроме того, россиянам будет разрешено снимать с открытых до 9 марта вкладов наличные евро, следует из сообщения регулятора.

Общий лимит на снятие валюты сохраняется, он составляет $10 тыс. Средства сверх лимита в период временных ограничений, которые продлятся до 9 сентября, по-прежнему можно получить в рублях. Конвертация при необходимости проводится по курсу банка.

Также Банк России отменил комиссию в 12% на покупку валюты. Данное решение вступит в силу 11 апреля.

Предупреждения о возможности "заката" доллара являются преждевременными, заявил финансовый аналитик Денис Давыдов, комментируя Pravda. Ru публикацию в Spiegel профессора Технического университета Дортмунда Хенрика Мюллера о наличии предпосылок для утраты американской валютой статуса главной мировой.