Талантливая молодежь покидает Петербург

В Санкт-Петербурге прошел VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы", сообщили в пресс-службе Смольного. Чемпионат продемонстрировал, что Петербург может гордиться талантами подрастающего поколения. Но, как показывает статистика, существенная его часть покинет город на Неве, так как молодые россияне не видит перспектив оставаться в Петербурге.

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" прошел в 60 образовательных организациях Петербурга. За право называться лучшими боролись студенты профессиональных образовательных организаций и отделений среднего профессионального образования вузов, а кроме того, школьники и воспитанники учреждений допобразования.

Участники чемпионата "Молодые профессионалы" соревновались в 221 компетенции в рамках семи блоков профессий. Это образование, производство и инженерные технологии, творчество и дизайн, информационные и коммуникационные технологии, строительство и строительные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика. Победители примут участие в отборочных соревнованиях и в финале российского национального чемпионата "Молодые профессионалы", где определится победитель.

"У нас создаются высокооплачиваемые рабочие места. И талантливые амбициозные люди всегда найдут себе дело по душе с хорошей зарплатой. Экономике города нужны профессионалы", — заявил губернатор Александр Беглов.

Однако в реальности молодые жители Петербурга предпочитают строить карьеру в других регионах. В СМИ отмечают, что политика губернатора Александра Беглова сделала город на Неве бесперспективным для молодых россиян, в связи с чем в последние три года Петербург сталкивается с оттоком молодежи. Согласно статистике, 23-летние россияне покидают Северную столицу, не желая оставаться в городе после получения профессии. Кроме того, по данным "Петростата", число приезжих абитуриентов в городе на Неве сократилось в два раза.

Немаловажно и то, что сам Беглов не обладает поддержкой у молодых, что подтверждает последнее социсследование, проведенное АСИ. Порядка 60% молодых петербуржцев негативно оценивают деятельность Беглова, около 70% испытывают к губернатору недоверие.

Заявления Беглова о широких перспективах для молодых людей в Санкт-Петербурге не находят отражение в реальности. Лучшие молодые специалисты предпочитают покинуть город на Неве, не видя путей для реализации своих амбиций. Это приводит к "старению" населения города, а в дальнейшем неминуемо отразится на его развитии.