EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Талантливая молодежь покидает Петербург

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге прошел VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы", сообщили в пресс-службе Смольного. Чемпионат продемонстрировал, что Петербург может гордиться талантами подрастающего поколения. Но, как показывает статистика, существенная его часть покинет город на Неве, так как молодые россияне не видит перспектив оставаться в Петербурге.

Талантливая молодежь покидает Петербург

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" прошел в 60 образовательных организациях Петербурга. За право называться лучшими боролись студенты профессиональных образовательных организаций и отделений среднего профессионального образования вузов, а кроме того, школьники и воспитанники учреждений допобразования.

Участники чемпионата "Молодые профессионалы" соревновались в 221 компетенции в рамках семи блоков профессий. Это образование, производство и инженерные технологии, творчество и дизайн, информационные и коммуникационные технологии, строительство и строительные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика. Победители примут участие в отборочных соревнованиях и в финале российского национального чемпионата "Молодые профессионалы", где определится победитель.

"У нас создаются высокооплачиваемые рабочие места. И талантливые амбициозные люди всегда найдут себе дело по душе с хорошей зарплатой. Экономике города нужны профессионалы", — заявил губернатор Александр Беглов.

Однако в реальности молодые жители Петербурга предпочитают строить карьеру в других регионах. В СМИ отмечают, что политика губернатора Александра Беглова сделала город на Неве бесперспективным для молодых россиян, в связи с чем в последние три года Петербург сталкивается с оттоком молодежи. Согласно статистике, 23-летние россияне покидают Северную столицу, не желая оставаться в городе после получения профессии. Кроме того, по данным "Петростата", число приезжих абитуриентов в городе на Неве сократилось в два раза.

Немаловажно и то, что сам Беглов не обладает поддержкой у молодых, что подтверждает последнее социсследование, проведенное АСИ. Порядка 60% молодых петербуржцев негативно оценивают деятельность Беглова, около 70% испытывают к губернатору недоверие.

Заявления Беглова о широких перспективах для молодых людей в Санкт-Петербурге не находят отражение в реальности. Лучшие молодые специалисты предпочитают покинуть город на Неве, не видя путей для реализации своих амбиций. Это приводит к "старению" населения города, а в дальнейшем неминуемо отразится на его развитии.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
Sberbank
Новости
Зеленский пообещал остаться в Киеве и "показать стойкость украинского народа"
Анджелина Джоли выразила своё мнение по ситуации на Украине
В Польше ответили, будет ли НАТО отправлять войска на Украину
В ДНР заявили о взятии под контроль города и двух сёл в Донецкой области
Россияне не поверили Зеленскому, предложившему вернуться на путь к миру
Рогозин: МКС может рухнуть на США или Европу
Крым готов помочь в становлении новой Украины, заявили на полуострове
Армия России взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Талантливая молодежь покидает Петербург
Минобороны: свыше 80 военных ВСУ сложили оружие в районе острова Змеиный
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский Любовь Степушова Принуждение Украины к миру военным путём неизбежно Любовь Степушова Ирина Шлионская Какие фильмы ужасов были основаны на реальных фактах? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Мир. Новости мира
Зеленский шантажирует Европу боями около саркофага Чернобыльской АЭС
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Политика. Новости и аналитика
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Последние материалы
Зеленский пообещал остаться в Киеве и "показать стойкость украинского народа"
Анджелина Джоли выразила своё мнение по ситуации на Украине
В Польше ответили, будет ли НАТО отправлять войска на Украину
В ДНР заявили о взятии под контроль города и двух сёл в Донецкой области
Эксперты оценили военную операцию на Украине и её экономические последствия для России
Россияне не поверили Зеленскому, предложившему вернуться на путь к миру
Рогозин: МКС может рухнуть на США или Европу
Крым готов помочь в становлении новой Украины, заявили на полуострове
МКС упадёт "на ваши головы" — Рогозин предупредил США
Армия России взяла под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников