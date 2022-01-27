Беглов подвергает школьников большой опасности

В Смольном запретили посещение несовершеннолетним мест досуга и образовательных курсов. При этом систему дистанционного обучения в петербургских школах не ввели. Тем временем в Петербурге уже более 10 тыс. заболевших, а главный санитарный врач города Наталия Башкетова говорила о росте заражений коронавирусом среди школьников

"Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 17 лет. Дети болеют от 0 до 17. И там уровень заболеваемости вырос в восемь раз", — рассказывала глава петербургского Роспотребнадзора.

В январе госпитализировано более 460 детей. Если нет осложнений, несовершеннолетних пациентов выписывают примерно через две недели. Учитывая текущие показатели заболеваемости, детского коечного фонда в Петербурге может просто не хватить.

В больнице №5 им. Н. Ф. Филатова осталось всего 611 свободных коек, а в Санкт‑Петербургском педиатрическом медуниверситете — 15. При нехватке коек детей придется лечить амбулаторно, что увеличивает риски заражения или несвоевременного оказания медицинской помощи. Ранее в комитете по здравоохранению заявили о летальных случаях от коронавируса среди детей.

При этом в Смольном до сих пор не ввели дистант, хотя с 28 января по 13 февраля запретили школьникам посещать образовательные курсы вне школ или бывать в местах досуга.

Ранее эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков назвал такое решение губернатора Александра Беглова нелогичным. Если власти города не предпримут мер, распространение заболевания среди школьников может стать серьезной проблемой.