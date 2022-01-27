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Автор Ольга Лазарева

Беглов подвергает школьников большой опасности

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Смольном запретили посещение несовершеннолетним мест досуга и образовательных курсов. При этом систему дистанционного обучения в петербургских школах не ввели. Тем временем в Петербурге уже более 10 тыс. заболевших, а главный санитарный врач города Наталия Башкетова говорила о росте заражений коронавирусом среди школьников

Беглов подвергает школьников большой опасности

"Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 17 лет. Дети болеют от 0 до 17. И там уровень заболеваемости вырос в восемь раз", — рассказывала глава петербургского Роспотребнадзора.

В январе госпитализировано более 460 детей. Если нет осложнений, несовершеннолетних пациентов выписывают примерно через две недели. Учитывая текущие показатели заболеваемости, детского коечного фонда в Петербурге может просто не хватить.

В больнице №5 им. Н. Ф. Филатова осталось всего 611 свободных коек, а в Санкт‑Петербургском педиатрическом медуниверситете — 15. При нехватке коек детей придется лечить амбулаторно, что увеличивает риски заражения или несвоевременного оказания медицинской помощи. Ранее в комитете по здравоохранению заявили о летальных случаях от коронавируса среди детей.

При этом в Смольном до сих пор не ввели дистант, хотя с 28 января по 13 февраля запретили школьникам посещать образовательные курсы вне школ или бывать в местах досуга.

Ранее эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков назвал такое решение губернатора Александра Беглова нелогичным. Если власти города не предпримут мер, распространение заболевания среди школьников может стать серьезной проблемой.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid-19 санкт-петербург александр беглов
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