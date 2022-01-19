Смольный устроил флешмоб против Шнурова

Пиарщики Смольного устроили флешмоб против Сергея Шнурова, выпустившего ранее клип об актуальных проблемах Петербурга. Участие в информационной атаке на музыканта приняли городские чиновники и медийные личности.
Участником флешмоба стали как минимум пятеро человек. Одним из первых с критикой новой песни Шнурова и самого музыканта выступил депутат ЗакСа Дмитрий Панов, который предложил лишить его возможности называть себя петербуржцем. Вслед за ним спикер парламента Александр Бельский назвал "творческим мусором" песню Шнурова, а попытку фронтмена "Ленинграда" обратить внимание властей на городские проблемы — "определенным хайпом".
Также во флешмобе принял участие вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий, который отвечает в городе за уборку снега, назвав песню "глумлением" со стороны "приезжих". Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в том числе высказался о творчестве музыканта, заявив о "широкой атаке" на городские власти. Последним к флешмобу присоединился комик Илья Соболев, который усомнился в искренности Шнурова.
Напомним, музыкант выпустил клип "Пока так", где спел об актуальных городских проблемах. Менее чем за пять дней видео набрало более 1,6 миллиона просмотров на YouTube.
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