Петербург ждет молодого и готового к реформам губернатора

Деятельность Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга вызывает все больше недовольства и критики со стороны общественности и экспертного сообщества. Авторы телеграм-канала "Ассамблея" считают, что стареющему Петербургу нужен более молодой глава региона, не боящийся вызовов и перемен.

На фоне многочисленных городских проблем, нерешаемых губернатором Александром Бегловым, и продолжающегося в Петербурге системного кризиса аналитики задаются вопросом: Что, если бы губернатором Северной столицы был другой человек?

Как пишет "Ассамблея", городу подошел бы более молодой руководитель, не боящийся вызовов и перемен, не скрывающийся за подконтрольными СМИ, и главное — понимающий, что управляет не провинциальным населенным пунктом, а вторым по значимости городом России.

Телеграм-канал напомнил, что в 2018 году был один интересный кандидат на должность петербургского губернатора — 43-летний Олег Капитонов, молодой и готовый к реформам. Но в итоге выбор пал на Александра Беглова, комфортное окружение которого состоит из "людей серебряного возраста" — 55 и старше. Даже новостные сводки постоянно "пестрят" походами действующего губернатора к пенсионерам и на различные "мероприятия возрастных людей".

Однако ни для пенсионеров, и уж тем более ни для молодежи в Северной столице не делается ничего, в отличие от "престарелого окружения" самого Александра Дмитриевича. Авторы канала отмечают, что благодаря стареющему губернатору стареет и весь город, причем как идейно, так и физически. Но реформы, движение вперед и прогресс являются неотъемлемой составляющей любого развивающегося мегаполиса, в связи с чем еще остается надежда, что в скором будущем для стареющего сегодня Петербурга настанет светлое время.

Стоит отметить, что Александра Беглова критикуют не только в экспертном сообществе. Жители Северной столицы все чаще обращают внимание на актуальные городские проблемы, но в Смольном жалобы населения предпочитают игнорировать, усугубляя таким образом системный кризис в городе. Одной из наиболее ярких иллюстраций "бесхозяйственности" главы региона и его команды стала ситуация с уборкой снега нынешней зимой и возникший на этом фоне "мусорный коллапс". В связи с этим ранее петербуржцы потребовали нового — молодого и энергичного губернатора, способного оперативно и эффективно решать проблемы Санкт-Петербурга.