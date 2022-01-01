1 января Петербург превратился в помойку

В Петербурге стартовала "мусорная реформа", разработанная Смольным, однако региональный подрядчик "Невский экологический оператор" не справился с вывозом мусора, образовавшегося после празднования петербуржцами Нового года.
Жители города пожаловались, что на утро многие мусорные площадки так никто и не очистил. Пухто переполнены отходами, из-за чего жильцы близлежащих домов вынуждены класть отходы в контейнеры для раздельного сбора мусора.
В некоторых районах города в зоне помойки контейнеров нет вовсе, из-за чего строительный мусор и прочие отходы складируются прямо на землю.
Не заметили горожане уборки мусора и в парках. После новогодних гуляний многие урны и мусорные баки забиты до верха, однако на утро их никто не убрал.
Подобная ситуация указывает на неготовность регионального мусорного оператора справляться с вывозом большого количества отходов, при этом Смольный и губернатор Петербурга Александр Беглов не сомневались в успехе новой системы.
Стоит отметить, что ранее представители "Невского экологического оператора" заявляли о готовности значительно увеличить ресурсы по сбору мусора в новогодние дни, однако видимого эффекта это не принесло.
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости менять текущую тактику борьбы с пандемией.