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Автор Ольга Лазарева

1 января Петербург превратился в помойку

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге стартовала "мусорная реформа", разработанная Смольным, однако региональный подрядчик "Невский экологический оператор" не справился с вывозом мусора, образовавшегося после празднования петербуржцами Нового года.

1 января Петербург превратился в помойку

Жители города пожаловались, что на утро многие мусорные площадки так никто и не очистил. Пухто переполнены отходами, из-за чего жильцы близлежащих домов вынуждены класть отходы в контейнеры для раздельного сбора мусора.

В некоторых районах города в зоне помойки контейнеров нет вовсе, из-за чего строительный мусор и прочие отходы складируются прямо на землю.

Не заметили горожане уборки мусора и в парках. После новогодних гуляний многие урны и мусорные баки забиты до верха, однако на утро их никто не убрал.

Подобная ситуация указывает на неготовность регионального мусорного оператора справляться с вывозом большого количества отходов, при этом Смольный и губернатор Петербурга Александр Беглов не сомневались в успехе новой системы.

Стоит отметить, что ранее представители "Невского экологического оператора" заявляли о готовности значительно увеличить ресурсы по сбору мусора в новогодние дни, однако видимого эффекта это не принесло.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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