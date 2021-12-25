Губернатор нашел в Петербурге академию Штирлица

Александр Беглов во время своего прямого эфира подарил городу ещё несколько новых мемов.

Главным из них, скорее всего, станет Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени Штирлица. Глава города перепутал придуманного киношного разведчика с известным экономистом Александром Людвиговичем Штиглицем, управляющим Государственным банком России в 1860–1866 годах.

Впрочем это не единственная оговорка Беглова во время прямой линии. Мамы с колясками. по мнению губернатора, "перепрыгивают поребрики". Также перед одним из видеообращений по теме комфортной среды губернатору сказали, что это будет частный вопрос. На что Беглов, не поведя бровью, заявил, что "частные вопросы тоже должны быть".

Не отставали от губернатора и приглашённые эксперты. Ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семён Михайловский оправдал плохую уборку снега местоположением города.

"Может, город такой? Может, место такое выбрали для города? Вот тогда можно обращаться к истории, потому что город строился вопреки всему: вопреки природе, с огромными жертвами… Но как есть, так есть", — заявил Михайловский.