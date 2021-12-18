Петербург не готов к новым морозам

Сегодня, 18 декабря, утренний Петербург встретил горожан с плюсовой температурой, которая сопровождается слякотью, огромными лужами и скользкими тротуарами. По прогнозам синоптиков, с выходных ситуация в Северной столице будет только ухудшаться — в течение дня ожидаются мокрый снег с дождём, а в понедельник в город снова вернутся крепкие морозы.

Чиновники Смольного до сих пор не проявили свою компетентность в вопросе уборки снега и наледи, вызванных ранее обильными осадками. На сегодняшний день в Петербурге продолжает таять неубранный снег, подтапливая тротуары и проезжую часть. Горожанам в буквальном смысле приходится перепрыгивать через огромные лужи на руках с детьми. Люди в преклонном возрасте перестали выходить на улицу из-за страха поскользнуться на не обработанном от наледи тротуаре — в городе слишком скользко и травмоопасно.

Уже к вечеру воскресенья 19 декабря в Петербург возвращаются морозы. По прогнозам, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов.

Резкое похолодание может критично сказаться на состоянии города. Есть риск, что с ухудшением погодных условий город превратится в сплошной ледовый каток. Эксперты не исключают, что грядущий гололёд может спровоцировать рост обращения горожан в травмпункты, которые на сегодня уже переполнены пострадавшими.

Ранее в Петербурге произошли несколько ЧС — на одну из горожанок с крыши упала глыба льда, её состояние не стабильно. В этой связи многие петербуржцы выражают сегодня недоверие к Смольному, в частности к губернатору Александру Беглову.