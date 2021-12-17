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Песков рассказал, над чем нельзя шутить в России

Россия

Есть темы, которые для российского народа святы, а значит шутить над ними никогда не стоит, это будет крайне неуместно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков рассказал, над чем нельзя шутить в России

В эфире телеканала RTVI он рассказал, что трагические события, связанные с войной, и религия — это те темы, которые вызывают трепет.

"Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории", — сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, в любых других вопросах юмор можно применять, однако это нужно уметь делать красиво.

Ранее Песков в интервью заметил, что президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя назвать друзьями. Он объяснил, что лидеры двух стран ещё не так много общались, но в переговорах выдерживают взаимоуважительный и очень деловой тон.

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Автор: Елена Федорова
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