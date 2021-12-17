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Песков заявил, что Путина и Байдена нельзя назвать друзьями

Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден не являются друзьями.

Песков заявил, что Путина и Байдена нельзя назвать друзьями

"Я не говорил, (что у общения двух лидеров — Ред.) дружеский тон. Взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой тон. Они не друзья, они все-таки не так много еще общались", — сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин пересекался с Байденом на международных мероприятиях, когда был премьер-министром, однако у них не было возможности плотно пообщаться.

По словам Пескова, лидеры двух великих стран не могут говорить друг с другом неуважительно, однако во время беседы Путина и Байдена сразу стали очевидны разные походы по важным вопросам.

"Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии", — отметил представитель Кремля.

Тем не менее, последняя беседа двух лидеров была деловой и уважительной. Песков добавил, что после общения Путина и Байдена разногласий между странами не стало больше, просто их удалось зафиксировать "в том объеме, в котором они уже были".

Президентам РФ и США комфортно говорить друг с другом, поскольку они открыто обсуждают проблему и "дают чёткий ответ: да или нет", подчеркнул Песков.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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