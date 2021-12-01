Верховный суд отказал в удалении из ПДД знака фотофиксации нарушений

Верховный суд России постановил, что добавление в Правила дорожного движения знака, который предупреждает о фотофиксации нарушений, законно, сообщает РИА Новости.

Так, суд отклонил иск россиянина, по мнению которого, данный знак сдерживает водителей, однако они безнаказанно нарушают правила и провоцируют аварии на участках, где камер нет.

Напомним, что знак устанавливается за 150-300 метров от работающих в автоматическом режиме камер для фиксации нарушений.

Ранее эксперты рассказали, что безопасность на дороге зависит от множества различных факторов, ключевым из которых является хорошая видимость. Нередко в сети или на телевидении можно видеть, к каким страшным последствиям может привести недостаточная видимость на трассе. Иногда масштабные аварии охватывают десятки и даже сотни автомобилей. Соответственно фактору видимости на дороге надо уделять особое внимание.

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