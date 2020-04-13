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Автор Сергей Бухранский

Все о недостаточной видимости на дороге. И как себя вести

Авто

Каждый прекрасно знает, что безопасность на дороге зависит от множества различных факторов, ключевым из которых является хорошая видимость. Нередко в сети или на телевидении можно видеть, к каким страшным последствиям может привести недостаточная видимость на трассе. Иногда масштабные аварии охватывают десятки и даже сотни автомобилей. Соответственно фактору видимости на дороге надо уделять особое внимание.

Что такое недостаточная видимость?

Любой опытный автомобилист хотя бы раз попадал в ситуацию, когда видимость на дороге резко снижалась. И происходить это могло по целому ряду не зависящих от водителя причин. Например, это мог быть:

  • резко спустившийся туман,
  • проливной ливень
  • или просто слепящее солнце, направленное прямо в лицо автовладельцу.

В этот момент водитель резко теряет возможность отчетливо различать окружающие предметы, будь то пешеходы или другие транспортные средства.

Кстати, такая ситуация описана в правилах дорожного движения.

Естественно попав в подобную ситуацию, автовладельцу не обойтись без посторонней помощи и помощи приспособлений, установленных на автомобиле. В подобных условиях водитель не может четко понять, что именно перед ним, человек или другой предмет. Это также касается и других препятствий на дороге. В данной ситуации важно быстро снизить скорость. А чтобы обозначить себя на дороге, следует включать аварийку.

Движение при недостаточной видимости

Сумерки

Условия, которые характеризуют снижение видимости на дороге, означают, что на неопределенное время резко снижается обзорность. Другими словами, автомобилист не может четко распознать предметы на расстоянии более трехсот метров. К таким условиям можно отнести сумерки.

Когда солнце заходит за горизонт, видимость ещё достаточно хорошая. И кажется, что свет фар совершенно не нужен. Но именно тут кроется опасность, поскольку в сумерках фактическая видимость резко снижается. Также надо отметить, что сумерки бывают как утренние, так и вечерние.

Фактор дождя

Новички, которые недавно сели за руль уверены, что опасность, которую таит сильный дождь, кроется в том, что резко снижается сцепление с дорожным покрытием. И естественно это очевидный фактор. Нередко из-за мокрого дорожного покрытия тормозной путь увеличивается в несколько раз. И конечно из-за этого статистика аварий крайне велика.

Но дождь и другие осадки могут существенно снизить видимость. Автомобилисту надо знать это и быстро перестраиваться.

Снег и дождь могут очень быстро ограничить обзор, и водитель обязан сразу принять меры к изменению скоростного режима.

Бывает, что встречный автомобиль заехав в лужу, резко обливает лобовое стекло, из-за чего моментально водитель становится "слепым". В этот момент не стоит впадать в панику, резко тормозить и круто вращать рулём. Стоит выполнить следующее:

  • Мгновенно включить дворники.
  • Снять ногу с педали газа.
  • По возможности следует перейти на пониженную передачу и включить аварийку, чтобы окружающие поняли, что автомобиль временно находится в затруднительной ситуации.

Как только щетки очистят стекло, следует выключить аварийку и постараться просушить тормозные колодки, которые скорее всего намокнут и эффективность торможения будет снижена.

Фактор тумана

Туман сам по себе более опасен, чем проливной дождь. В туман происходит огромное количество ДТП, которые уносят огромное количество человеческих жизней. В тумане от водителя требуется мобилизация всех его навыков и умений вождения.

Туман характеризуется следующими факторами:

  • В тумане резко снижается зона обзора, иногда она ограничивается несколькими метрами.
  • Видимость в тумане может создавать ложные очертания препятствий.
  • Снижается возможность ориентации на местности.
  • Становится невозможным адекватно просчитать расстояние до различных встречных объектов.

Видимость в тумане нередко создает ложное и искаженное представление о предметах по ходу движения автомобиля. В данной ситуации крайне сложно просчитывать скорость окружающего транспорта. Кроме красного цвета, все другие искажаются, что делает красные автомобили более заметными в тумане.

Помимо снижения видимости, движение в тумане сильно изматывает водителя. Вглядываясь в густую мглу, сильно устают глаза и резко падает внимание, тем более если автомобиль не оборудован противотуманками.

Следует отметить, что дальний свет фар в этом случае бесполезен или даже усугубляет ситуацию. Поскольку яркий свет отражается от капель воды и ослепляет самого водителя.

Что надо предпринять:

  • Надо снизить скорость настолько, чтобы она была в половину меньше, чем расстояние, на которое можно обозревать дорогу. То есть, если видимость составляет 60 метров, то скорость должна держаться в районе 30 км/ч.
  • Тормозной путь не должен составлять величину выше чем расстояние видимого обзора.
  • Надо включить ближний свет и если имеются, то противотуманки.
  • Стеклоочистители должны быть включены хотя бы на минимальный режим, а также должен быть включен обогрев заднего стекла.
  • В случае, сели на дороге хорошо просматривается разметка, то надо держаться и ехать ближе именно к ней, а не к обочине.
  • Голова водителя должна быть наклонена ближе к лобовому стеклу, а иногда даже ее можно высунуть из бокового окна.
  • Следует приоткрыть боковое окно со стороны водителя, чтобы он мог услышать звук приближающегося автомобиля.
  • Если туман застал за городом, то можно периодически подавать короткие сигналы клаксоном.

В случае, если видно идущую впереди машину, надо держать ее на самом большом возможном расстоянии.

Совершенно недопустимо останавливаться на проезжей части. Надо ставить автомобиль как можно дальше от дороги. Не следует обгонять во время сильного тумана.

Продолжение следует…

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Фото: 24info.mk

Темы вождение автомобиль безопасность полезные советы плохая видимость
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