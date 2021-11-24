Донские сельские хозяйства получили системную господдержку

В Ростовской области, которая остаётся несомненным лидером в России по производству сельхозпродукции, достигнут очередной рекорд. По сравнению с предыдущим годом, урожай ранних зерновых вырос на 8%. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев в этом году — один из самых богатых урожаев в современной истории области.

"Донские хозяйства получают системную господдержку по 47 направлениям: от приобретения сырья и материалов до реализации инвестпроектов. Ежегодно благодаря господдержке парк донской сельхозтехники пополняется на 1000 тракторов и 500 комбайнов. Кроме того, за три года из областного бюджета дополнительно направим 1 млрд рублей на мероприятия по повышению плодородия почв", — заявил губернатор на торжественном мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции и было посвящено Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Василий Голубев подчеркнул, что рекорд по сбору урожая — не единственный приятный бонус при подведении итогов года. В животноводстве тоже заметно оживление. При поддержке властей удалось модернизировать 17 молочных ферм, дополнительно было приобретено более 3 тысяч коров и быков. Стало возрождаться в этом году и местное птицеводство: производство мяса птицы было увеличено в пять раз. Развитие этой отрасли сельского хозяйства было настолько активным, что пришлось создавать дополнительно 3,5 тысячи рабочих мест.

АПК на Дону не собирается уменьшать обороты и вновь готов добиваться высоких результатов, чтобы донской регион не уходил с лидирующих позиций в стране. С этой целью в Ростовской области происходит масштабная модернизация и перестройка отрасли. Например, в этом году стартовали сразу два проекта по строительству маслоэкстракционных заводов, создание которых привлечёт инвестиции в регион — порядка 7 млрд рублей. Оба проекта ориентированы на экспорт.

Регион неукоснительно соблюдает указ президента по обеспечению внутреннего рынка. Несмотря на трудности, нахлынувшие из-за пандемии, Ростовская область продолжает бесперебойно снабжать зерном своих жителей. Также открываются новые возможности и для увеличения экспортного потенциала. Сегодня регион — один из крупнейших экспортёров сельхозпродукции. Экспортные поставки из Ростовской области увеличены на 8%.

Губернатор поблагодарил сельских жителей за их непростой, но очень важный труд. Этими результатами гордятся все жители региона. Лучшим работникам АПК губернатор вручил награды и поощрения. Всего в течение года награды получили более 400 дончан.

"На таких селянах держится наша страна. Самоотверженный, нелёгкий труд донских земледельцев — отличный пример для нашей молодежи", — отметил Василий Голубев.