Аэропорт Шереметьево готовится ввести QR-коды. Как рассказал генеральный директор аэропорта Михаил Василенко, все работы будут завершены в срок.
Как сообщают Известия, к введению новых правил готовы также Аэрофлот и Utair.
Перевозчики указали, что прорабатывают формы контроля над пассажирами.
Правительство РФ сейчас рассматривает законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации".
Если закон примут, россияне не смогут передвигаться на самолетах и поездах без подтверждения того, что у них нет коронавируса или без прививки.
Ранее сообщалось, что при авиаперевозках с требованием QR-кода для начала проведут эксперимент. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, все технологии должны быть тщательно отработаны.
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