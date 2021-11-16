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В Шереметьево готовы ввести QR-коды

Россия

Аэропорт Шереметьево готовится ввести QR-коды. Как рассказал генеральный директор аэропорта Михаил Василенко, все работы будут завершены в срок.

В Шереметьево готовы ввести QR-коды

Как сообщают Известия, к введению новых правил готовы также Аэрофлот и Utair.

Перевозчики указали, что прорабатывают формы контроля над пассажирами.

Правительство РФ сейчас рассматривает законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации".

Если закон примут, россияне не смогут передвигаться на самолетах и поездах без подтверждения того, что у них нет коронавируса или без прививки.

Ранее сообщалось, что при авиаперевозках с требованием QR-кода для начала проведут эксперимент. По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, все технологии должны быть тщательно отработаны.

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Жизнь по QR-кодам: непривитых перестанут пускать везде?
Автор: Олеся Киреева
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