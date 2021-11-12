Российские дети всё чаще сталкиваются с травлей в интернете

Российские дети всё чаще сталкиваются с травлей в интернете. Количество случаев кибербуллинга в третьем квартале 2021 года выросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Особенно эта цифра увеличилась в каникулы.

Как рассказала Газете.Ru руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира Елена Сутормина, на нерабочие дни пришёлся всплеск в 40 процентов. Причиной этого, по словам эксперта, стало то, что дети были предоставлены сами себе.

В России 11 ноября 2021 года во второй раз отметили День борьбы с кибербуллингом.

Кибербуллинг — это травля в интернете. Когда на одного человека или компанию "нападают" онлайн люди в соцсетях.

В 2019 году борьба с кибербуллингом попала в учебник по ОБЖ.

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