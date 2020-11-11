Кибербуллинг (травля в интернете) становится острой общественной проблемой в России. Травлей людей в киберпространстве занимаются определённые группы интернет-пользователей, которые охарактеризовала врач-психотерапевт.
Самая проблемная часть по природе своей нетерпима и агрессивна — эгоцентрики.
"Первая подгруппа — это те, кто утверждается за счёт унижения других и демонстрирует свою власть везде — и в реальной жизни, и в интернет-пространстве. Эти люди часто проявляют агрессию, нетерпимость. Они проявляют себя как провокаторы и стремятся добиться от жертвы растерянности, ступора и беспомощности. Такие люди по природе эгоцентрики и считают, что все остальные созданы для удовлетворения их потребностей", — объяснила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-психотерапевт Влада Титова.
Она обозначила ещё три группы людей, одну из которых назвала "ангелами мести".
"Во вторую группу входят те, кто сам когда-то подвергался агрессии, и при этом очень болезненно переживал или живёт ещё в этом процессе. Они при возможности превращаются в таких "ангелов мести" и бьют не по обидчикам, а по тем, кто слабее. Третья группа — это люди, которые развлекаются от скуки, им хочется ярких эмоций и драйва. Им скучно и они вовлекаются в травлю. Четвёртый тип — те, кто невольно оказываются вовлечёнными, но по своей природе они не агрессивны. Может, в их огород кто-то камень бросил", — отметила врач.
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