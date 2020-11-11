Психотерапевт рассказал, кто занимается травлей в интернете

Кибербуллинг (травля в интернете) становится острой общественной проблемой в России. Травлей людей в киберпространстве занимаются определённые группы интернет-пользователей, которые охарактеризовала врач-психотерапевт.

Самая проблемная часть по природе своей нетерпима и агрессивна — эгоцентрики.

"Первая подгруппа — это те, кто утверждается за счёт унижения других и демонстрирует свою власть везде — и в реальной жизни, и в интернет-пространстве. Эти люди часто проявляют агрессию, нетерпимость. Они проявляют себя как провокаторы и стремятся добиться от жертвы растерянности, ступора и беспомощности. Такие люди по природе эгоцентрики и считают, что все остальные созданы для удовлетворения их потребностей", — объяснила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-психотерапевт Влада Титова.

Она обозначила ещё три группы людей, одну из которых назвала "ангелами мести".