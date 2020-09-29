Пособие по ОБЖ для российских школьников будет включать в себя описание ситуаций, несущих реальную угрозу детям.

"Новое учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для восьмых и девятых классов будет включать в себя больше материалов, посвященных опасным ситуациям в быту, и будет нацелено на практические занятия. Мы сделали ставку на специалистов в практической сфере. Вторая особенность — это ориентированность на практику. Мы помещали в книгу рекомендации, которые могут быть реализованы на практике, сместили акцент от предельно опасных явлений в сторону тех повседневных бытовых ситуаций, в которых мы находимся каждый день", — сообщила соавтор пособия, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.