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Минобрнауки: вузы имеют право вводить QR-коды для студентов

Россия

В Минобрнауки России рассказали, что высшие учебные заведения имеют право ввести QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов. Об этом сообщает ТАСС. 

"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении QR-кодов на транспорте. Он обратил внимание на то, что обсуждение дополнительных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции относится к компетенции оперативного штаба.  

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