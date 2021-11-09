Минобрнауки: вузы имеют право вводить QR-коды для студентов

В Минобрнауки России рассказали, что высшие учебные заведения имеют право ввести QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов. Об этом сообщает ТАСС.

"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса, — сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении QR-кодов на транспорте. Он обратил внимание на то, что обсуждение дополнительных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции относится к компетенции оперативного штаба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.