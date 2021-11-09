В Минобрнауки России рассказали, что высшие учебные заведения имеют право ввести QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов. Об этом сообщает ТАСС.
"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса, — сказали в пресс-службе ведомства.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении QR-кодов на транспорте. Он обратил внимание на то, что обсуждение дополнительных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции относится к компетенции оперативного штаба.
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Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков ответил, часто ли госпитализируют привитых от коронавируса людей, а также назвал побочный эффект вакцины, который может быть смертельным.