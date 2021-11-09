В правительстве РФ планируют сохранить QR-коды и после пандемии

Высокопоставленный источник, приближенный к российскому правительству, сообщил, что система QR-кодов останется в нашей стране надолго или даже навсегда. При этом меру не стоит связывать только с пандемией коронавируса, подчеркнул собеседник.

Он отметил, что в истории человечества уже были случаи, когда люди возмущались личными номерами и кодами, но их всё равно оставили.

"Мы сталкивались с подобным при введении ИНН, а наши предшественники — при паспортизации населения в СССР. Странно говорить о кодировании и числах, когда каждый носит с собой телефон с номером, паспорт с номером, ИНН опять же, а на почти любой вещи или одежде есть лейбл или наклейка со штрих-кодом", — сказал собеседник Telegram-канала "ГлавМедиа".

По мнению источника, QR-идентификация россиян эффективна для ограничения передвижений в пандемию, в случае любой чрезвычайной ситуации власти легко вернутся к этой системе, поскольку к ней все привыкли. В пост-COVID реальности останутся и санитайзеры, и маски, отметил собеседник. Также не исчезнет доставка еды, системы распознавания и цифровые паспорта.

Ранее в Екатеринбурге продавщица ударила в лицо женщину из-за отсутствия QR-кода.

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