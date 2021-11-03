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Началась XVI Открытая олимпиада школьников по программированию

Россия » Центр » Москва

В Москве в дистанционном формате стартовал отборочный этап XVI Открытой олимпиады школьников по программированию. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте соревнований.

Началась XVI Открытая олимпиада школьников по программированию

Первый тур продлится до 23 января — часть заданий уже доступна для выполнения. Точные даты и формат проведения второго тура будут известны позже.

"Открытая олимпиада школьников по уровню задач и подготовки участников является одним из ведущих соревнований не только в нашей стране, но и в мире. Победителями становятся ребята с очень высоким уровнем знаний. Но те, кто только начинает свой олимпиадный путь, могут использовать для подготовки онлайн-курсы центра "Сириус" и принять участие в Московской олимпиаде школьников по информатике, отборочный этап которой скоро стартует. Ведь важно понимать, чтобы стать победителем олимпиады, необходимо не только интересоваться предметом, но и вложить много сил в тренировки и занятия", — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он отметил, что в подготовке ребят к олимпиадам по информатике помогают городские проекты "Математическая вертикаль" и "ИТ-класс в московской школе".

Открытая олимпиада школьников по программированию проводится с 2002 года и входит в перечень школьных соревнований, которые дают победителям и призёрам льготы при поступлении в вузы с первым уровнем аккредитации. Организаторами выступают Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и Московский физико-технический институт.

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Автор: Ольга Лазарева
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