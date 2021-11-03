Началась XVI Открытая олимпиада школьников по программированию

В Москве в дистанционном формате стартовал отборочный этап XVI Открытой олимпиады школьников по программированию. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте соревнований.

Первый тур продлится до 23 января — часть заданий уже доступна для выполнения. Точные даты и формат проведения второго тура будут известны позже.

"Открытая олимпиада школьников по уровню задач и подготовки участников является одним из ведущих соревнований не только в нашей стране, но и в мире. Победителями становятся ребята с очень высоким уровнем знаний. Но те, кто только начинает свой олимпиадный путь, могут использовать для подготовки онлайн-курсы центра "Сириус" и принять участие в Московской олимпиаде школьников по информатике, отборочный этап которой скоро стартует. Ведь важно понимать, чтобы стать победителем олимпиады, необходимо не только интересоваться предметом, но и вложить много сил в тренировки и занятия", — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он отметил, что в подготовке ребят к олимпиадам по информатике помогают городские проекты "Математическая вертикаль" и "ИТ-класс в московской школе".

Открытая олимпиада школьников по программированию проводится с 2002 года и входит в перечень школьных соревнований, которые дают победителям и призёрам льготы при поступлении в вузы с первым уровнем аккредитации. Организаторами выступают Департамент образования и науки города Москвы, Центр педагогического мастерства и Московский физико-технический институт.