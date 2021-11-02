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В России скончался старейший ветеран ВОВ

Россия

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о смерти старейшего в России ветерана Великой Отечественной войны Тимофея Марзоева. Герой скончался в возрасте 105 лет.

В России скончался старейший ветеран ВОВ

"Тяжело, когда уходят наши старшие. Это большая утрата для всех нас. Светлая память Тимофею Георгиевичу", — написал глава региона на своей странице в Facebook.

Меняйло также добавил, что еще весной этого года власти поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием и вручили ему сертификат книги рекордов России.

Отметим, что Тимофей Георгиевич Марзоев родился 10 мая 1916 года в селе Верхний Мизур. Во время войны он принимал участие в освобождении Кавказа, в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии.

Тимофей Георгиевич отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах".

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