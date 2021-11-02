Мигранты из Средней Азии всё чаще совершают преступления в России

Половина преступников в Новой Москве — выходцы из Средней Азии.

Правоохранительные органы отметили, что количество таких преступлений выросло почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из 109 установленных преступников 54 — иностранцы.

Об этом сообщил начальник УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного управления МВД по столице Александр Дрожжин. Он отчитался о преступлениях в поселении Сосенское в Новой Москве с начала текущего года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Readovka.

Также стало известно, что в основном среди преступников выходцы из Узбекистана и Таджикистана. Они совершили изнасилования, убийства и грабежи. Также в списке — жители Армении, Азербайджана и Киргизии.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы, проверяют документы и останавливают машины иностранцев. Меры приняли после участившихся случаев нападений иностранцами на местных жителей.

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