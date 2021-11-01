Эксперт оценил идею отказаться от труда мигрантов на московских стройках

В кампании по сокращению иностранцев на стройках столицы важно предусмотреть, чтобы сотрудники, овладевшие всеми методиками, остались в РФ и получили поддержку. Об этом заявил председатель Центрального комитета Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов, комментируя Pravda.Ru планы по отказу от рабочей силы из соседних государств.

По словам Каримова, власти Москвы правы в том, что нужно менять структуру строительной системы, искать новые подходы к кадрам. Однако он выразил обеспокоенность по поводу будущего трудовых мигрантов.

"Нам в этой кампании очень важно, чтобы вместе с водой не был выплеснут и ребёнок. На стройках работает значительное количество иностранных сотрудников, которые долгое время провели в России, овладели современными методиками. И я на месте властей позволил бы таким людям для начала оформить разрешение на временное проживание, а в дальнейшем — вид на жительство и гражданство. Россия только выиграет от такого решения", — отметил он.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв заявлял, что суть строительной реформы заключается в снижении количества иностранных сотрудников на стройках, улучшении квалификации отечественных специалистов и повышении их зарплат, передаёт РБК.

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