России грозят серьёзные проблемы из-за изменений климата - Таалас

Потепление климата несёт в себе реальную угрозу для России, заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас. По его словам, "боль" страны не только горящих лесах и торфяниках, но и "вечной мерзлоте".

"В этом и в прошлом году в Сибири мы наблюдали температурные рекорды, а сила лесных пожаров в регионе также достигает рекордного уровня. Тает вечная мерзлота, а на ней построена значительная часть российской инфраструктуры, что создаёт угрозы для зданий, дорог, железнодорожных путей", — заявил Таалас в беседе с ТАСС.

Как отметил глава метеорологической организации, значительная часть российских территорий находится в арктической зоне. При этом с каждым годом температура повышается всё быстрее в отличие от показателей на других материках.

Кроме того, Таалас подчеркнул, что лесные пожары провоцируют таяние льдов и под угрозой затопления находятся несколько частей России. Впрочем, в потеплении, он увидел и плюсы, хотя признался, что они сомнительны на фоне глобального экономического ущерба для страны.

"Я из Финляндии, и мы тоже долго считали, что в потеплении климата и появлении новых судоходных маршрутов много плюсов, однако глобальная экономика сильно пострадает", — резюмировал Таалас.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлениях лидеров стран по улучшению климата на саммите в Глазго. Отметим, что президент России Владимир Путин отказался от поездки на международное мероприятие.

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