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Путин решил не ездить в Глазго на конференцию по климату

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин не поедет на конференцию по изменению климата COP26 в Глазго.

Путин решил не ездить в Глазго на конференцию по климату

Об этом решении объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что "страна будет представлена в той или иной форме".

Впрочем, если организаторы предусмотрят онлайн-формат, то Путин примет участие в международном мероприятии по видеосвязи.

Напомним, российский президент значительно сократил свои зарубежные поездки с начала пандемии. Недавно стало известно, что на саммит G20 в Риме в конце этого месяца он тоже не поедет.

В последний раз российский президент выезжал за границу в июне, когда встречался с Джо Байденом в Женеве. Однако он по-прежнему часто путешествует по России и на сегодня запланировано его участие в форуме дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

К слову, российский президент — не единственный лидер страны, который отказался лично присутствовать на COP26, например:

  • председатель Китая Си Цзиньпин также отклонил приглашение;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди ещё не сделал публичного заявления.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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