В Минздраве рассказали о младенце, болеющем коронавирусом в тяжелой форме

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, как специалисты федерального консультативного центра лечат новорожденного во Владимирской области, который на третий день после своего рождения заразился коронавирусом. При этом в ведомстве отметили, что заболевание проходит в тяжелой форме.

"Ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы, тяжелое течение, потребовалась искусственная вентиляция легких. С первых дней постановки диагноза ведется совместно специалистами научного центра детей и подростков", — цитирует Мурашко РИА Новости.

Глава ведомства добавил, что во время своего визита во Владимирскую область он обсудил с коллегами вопрос лечения маленького пациента и возможности его перевода в другое медучреждение при необходимости.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, что за полторы недели в стране показатель вакцинации вырос в четыре раза. Так, министр отметил, что в России можно наблюдать хорошие темпы иммунизации.





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