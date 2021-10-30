В Минздраве рассказали об изменениях заболеваемости COVID-19 в ходе "локдауна"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о снижении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекции в нашей стране.

По словам руководителя Минздрава, улучшение эпидемиологической обстановки наблюдается благодаря жёстким антикоронавирусным нормам, которые ввели во многих регионах России. Отдельно Мурашко отметил систему QR-кодов.

"Это (снижение темпов роста заболеваемости. — Прим. Ред.) хороший результат. Мы однозначно сегодня должны профилактировать распространение", — подчеркнул министр, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее 20 октября российский лидер Владимир Путин объявил в стране режим нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября. Президент принял такое решение из-за напряжённой эпидемиологической обстановки.

В субботу, 20 октября в России установили пиковое суточное число заражений COVID-19 с начала пандемии. По статистике Оперштаба, заболели 40 251 человек. Скончались из-за новой инфекции за последние 24 часа 1160 пациентов. Наибольшее количество заразившихся вирусом обнаружили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.