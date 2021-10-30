Мурашко заявил о росте вакцинации в четыре раза

Во время своего визита во Владимирскую область глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, что за полторы недели в стране показатель вакцинации вырос в четыре раза.

Так, министр отметил, что в России можно наблюдать хорошие темпы иммунизации. Он также считает, что надо обеспечить минимизацию рисков для пациентов, поскольку нельзя бесконечно испытывать судьбу.

"Невежество сегодня в профилактике заболевания. Нужно слушать тех, кто уже находится в реанимации. Они, наверное, прочувствовав все на себе, могут сказать: "Берегите себя, пройдите вакцинацию"", — заявил Мурашко.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о снижении темпов роста заболеваемости коронавирусной инфекции в нашей стране. По словам руководителя Минздрава, улучшение эпидемиологической обстановки наблюдается благодаря жёстким антикоронавирусным нормам, которые ввели во многих регионах России. Отдельно Мурашко отметил систему QR-кодов.





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