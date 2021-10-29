Российские пенсионеры возможно не будут платить транспортный налог

Российских пенсионеров освободят от транспортного налога, если у их машины мощность менее 150 л. с. Письмо с таким предложением направил главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Иван Сухарёв. Об этом сообщает RT.

"Прошу Вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.", — говорится в обращении.

Сейчас регионы России могут на свое усмотрение устанавливать условия оплаты такого налога для пенсионеров.

Из-за этого ситуация в двух соседних регионах может существенно отличаться: в одном пенсионер вообще не платит транспортный налог, в в другом — например, платит только половину от суммы.

При этом, депутат отмечает, что пенсионеры зачастую живут в деревнях, где нет муниципальных автобусов, поэтому машина становится жизненно необходимой.

Напомним, что сейчас пенсионеры не платят налоги на имущество, а также с пенсий и социальных доплат к ним и подарков от организаций. Также есть льготы по транспортному налогу. Пенсионеры могут бесплатно съездить на отдых в пределах России туда и обратно.

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