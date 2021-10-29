EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
СМИ: отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле
США предоставят Афганистану $144 млн гуманитарной помощи
Депутат Рады Буймистер: российское электричество "убивает" энергетику Украины
Северокорейцы от голода едят чёрных лебедей
Пушков объяснил, почему глобалисты должны Цукерберга на руках носить
Центр Гамалеи: назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Onet: у Польши не будет никаких шансов при военном столкновении с Россией
Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии

Российские пенсионеры возможно не будут платить транспортный налог

Россия

Российских пенсионеров освободят от транспортного налога, если у их машины мощность менее 150 л. с. Письмо с таким предложением направил главе Минтруда Антону Котякову депутат Госдумы Иван Сухарёв. Об этом сообщает RT.

Российские пенсионеры возможно не будут платить транспортный налог

"Прошу Вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.", — говорится в обращении.

Сейчас регионы России могут на свое усмотрение устанавливать условия оплаты такого налога для пенсионеров.

Из-за этого ситуация в двух соседних регионах может существенно отличаться: в одном пенсионер вообще не платит транспортный налог, в в другом — например, платит только половину от суммы.

При этом, депутат отмечает, что пенсионеры зачастую живут в деревнях, где нет муниципальных автобусов, поэтому машина становится жизненно необходимой.

Напомним, что сейчас пенсионеры не платят налоги на имущество, а также с пенсий и социальных доплат к ним и подарков от организаций. Также есть льготы по транспортному налогу. Пенсионеры могут бесплатно съездить на отдых в пределах России туда и обратно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Пенсия — источник тревоги?
Автор: Олеся Киреева
Последние материалы
Жизнь дороже "понтов" Зеленского, он не дал подкрепление - украинские военные
Российские пенсионеры возможно не будут платить транспортный налог
СМИ: отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле
США предоставят Афганистану $144 млн гуманитарной помощи
Депутат Рады Буймистер: российское электричество "убивает" энергетику Украины
Северокорейцы от голода едят чёрных лебедей
Что делать, если ребенка тошнит от школы
Центр Гамалеи: назальная вакцина будет защищать от COVID-19 не менее полугода
Пушков объяснил, почему глобалисты должны Цукерберга на руках носить
Брэд Питт опять "проиграл" детей Джоли
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников