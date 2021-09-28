Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис первого вице-спикера Государственной думы Ивана Мельникова для проведения проверки. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в Московской городской думе Никита Попов.

Как отмечает Никита Попов, в приемной Ивана Мельникова находится юрист фракции КПРФ с исками по онлайн-голосованию, при этом кабинет блокирован полицейским со всех сторон. Таким образом, по мнению Попова, полиция намерена сорвать подачу исковых заявлений в суд.

"В момент, когда наши юристы собирались выходить с исками, к ним в офис, который находится в приёмной Ивана Мельникова, постучались сотрудники правоохранительных органов и потребовали открыть дверь с целью проверки. Пытаются сорвать подачу исков", — цитирует РИА Новости слова Попова.

Ранее сообщалось, что отделение КПРФ в Москве намеревалось подать в суд 15 исков по поводу итогов дистанционного электронного голосования.

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