EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РФ не намерена использовать газ для давления на Украину, заявили в Кремле
Следователи разыскивают главврача "Медицины 24/7" после смерти пациентки
Лариса Гузеева перед болезнью призналась в страхе смерти
В Кремле обозначили повестку переговоров Путина и Эрдогана
В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"
В России снова побит рекорд по количеству умерших от COVID-19
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за сделки Будапешта с РФ по газу
Спасать Ларису Гузееву от "ковида" будут необычным способом
Талибы*: место Афганистана в ООН – наше право

Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы

Россия

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис первого вице-спикера Государственной думы Ивана Мельникова для проведения проверки. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в Московской городской думе Никита Попов.

Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы

Как отмечает Никита Попов, в приемной Ивана Мельникова находится юрист фракции КПРФ с исками по онлайн-голосованию, при этом кабинет блокирован полицейским со всех сторон. Таким образом, по мнению Попова, полиция намерена сорвать подачу исковых заявлений в суд.

"В момент, когда наши юристы собирались выходить с исками, к ним в офис, который находится в приёмной Ивана Мельникова, постучались сотрудники правоохранительных органов и потребовали открыть дверь с целью проверки. Пытаются сорвать подачу исков", — цитирует РИА Новости слова Попова.

Ранее сообщалось, что отделение КПРФ в Москве намеревалось подать в суд 15 исков по поводу итогов дистанционного электронного голосования.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зюганов предал коммунистов? Как в Москве прошел митинг КПРФ за честные выборы
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Роза Сябитова объяснила женщинам, как быстро выйти замуж
РФ не намерена использовать газ для давления на Украину, заявили в Кремле
Следователи разыскивают главврача "Медицины 24/7" после смерти пациентки
Лариса Гузеева перед болезнью призналась в страхе смерти
В Кремле обозначили повестку переговоров Путина и Эрдогана
В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"
Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия
Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы
Феномен "Талибана"*: со всеми и ни с кем
В России снова побит рекорд по количеству умерших от COVID-19
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Игорь Буккер Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия Игорь Буккер Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Политика. Новости и аналитика
Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Здоровье и профилактика
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников