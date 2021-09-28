ФСБ произвела аресты в 18 регионов России за подпольное изготовление оружия

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД России установили местонахождение и задержали нелегальных оружейников в 18 субъектах страны, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Как сообщает ТАСС, всего была пресечена деятельность 29 подпольных производств, в которых были задействованы 48 граждан. В ходе обыска найдено и изъято 149 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, в том числе:

6 ручных гранат;

7 автоматов: АК-74, АКС-74У, АК-103;

9 пистолетов-пулеметов;

12 тысяч патронов различного калибра;

20 метров огнепроводного шнура;

24 взрывателя и детонатора;

27 килограмм взрывчатых веществ: тротил, порох;

66 пистолетов и револьверов;

67 карабинов, винтовок и ружей.

«Пресечена преступная деятельность жителей страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецоперация проводилась в столице страны, в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, а также в Мордовии и Удмуртии, в Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

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