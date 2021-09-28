Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и МВД России установили местонахождение и задержали нелегальных оружейников в 18 субъектах страны, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Как сообщает ТАСС, всего была пресечена деятельность 29 подпольных производств, в которых были задействованы 48 граждан. В ходе обыска найдено и изъято 149 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производства, в том числе:
«Пресечена преступная деятельность жителей страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спецоперация проводилась в столице страны, в республиках Северного Кавказа: Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, а также в Мордовии и Удмуртии, в Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.
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