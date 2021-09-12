В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей на Черном море

В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за возможных смерчей на Черном море.

На участке Магри — Веселое предупредили об опасности возникновения смерчей над Черным морем. Ожидается усиление ветра, при котором рекомендуется находиться в помещениях и не покидать здания. В сообщении МЧС говорится о необходимости взять под особый контроль детей.

Спасатели не рекомендуют находиться возле шатких конструкций, деревьев, а также прятаться от ветра у стен домов из-за возможных обвалов крыш. В администрации Сочи также сообщили, что службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России спрогнозировал короткое бабье лето на Волге и Урале.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.