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Автор Александр Шторм

Крым и Сочи не справляются с сезоном-2021

Туризм

Этим летом Черноморское побережье России откровенно не справляется с потоком туристов. По данным Ростуризма, в отелях региона практически нет мест, а цены взлетели до небес как в Крыму, так и на курортах Краснодарского края.

Крым и Сочи не справляются с сезоном-2021

Крым и Краснодарский край: мест нет!

Причиной этого является отсутствие альтернатив для летнего отдыха россиян.

Закрыты Турция, Таиланд, Танзания, курорты многих европейских стран. Есть Греция и Мальдивы, а также Мексика, но бюджетным этот отдых явно не будет. Эфиопия, Ливан, Сейшелы, Маврикий или Шри-Ланка уже откровенно дороги.

При этом в России ухудшается эпидемиологическая обстановка. В Москве была объявлена нерабочая неделя с 15 по 19 июня. Часть москвичей уехала на дачи, часть работает из дома удалённо.

На море россияне едут в Сочи, Геленджик, Алушту, Анапу и другие черноморские курорты, поскольку для этого не нужно пересекать границу, сдавать ПЦР-тесты на коронавирус или сидеть на карантине.

Именно поэтому отельеры моментально взвинтили цены, но это не остановило желающих в отпуск. Таким образом варианты размещения "как за границей" (четыре или пять звёзд, полный пансион и близость к морю) закончились уже даже на июль.

Как отметила глава Ростуризма Зарина Догузова, ситуация патовая — на курортах людей очень много, на пляжах просто некуда "приткнуться", отели перегружены, толпы людей осаждают кафе и магазины.

По её словам, это системная проблема, так как на юге страны наблюдается дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение.

В этом сезоне нет никаких надежд как-то оперативно разрешить сложившуюся ситуацию. Догузова признала, что юг России оказался не готов принять на отдых собственных же граждан.

Крым или Краснодарский край могли бы стать для иностранцев альтернативой отдыху в той же Турции или Греции, но пока не получилось.

Простая экономика отдыха: цены растут, удобств не хватает

Расчётные данные показывают, что путёвка в один из популярных четырёхзвездочных отелей в Адлере или в Красной Поляне на неделю для двоих человек обойдётся минимум в 100-110 тысяч рублей. Но там уже банально нет мест на июнь и почти нет на июль.

Конечно, можно поехать и в Radisson Collection Paradise Resort and Spa Sochi, где отдых на двоих на неделю будет стоить порядка 220 тысяч рублей, но это явно "грозит" не всем россиянам. В Адлере нет мест даже в отелях категории "одна звезда" или "две звезды".

В Алуште или Ялте можно найти отели "без звёзд", но с хорошими отзывами. При этом есть риск нарваться на старую инфраструктуру, не самые комфортные условия проживания и питания, отсутствие близости моря и проблемы с городским пляжем, где просто негде будет разместиться из-за наплыва туристов.

Государство действительно сделало всё что можно для увеличения потока туристов. Например, была разработана и внедрена программа туристического кешбэка. Суть в том, что при покупке путёвки до 15 июня на карту возвращалось 20% её стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

Потому россияне и поехали в Крым и на другие черноморские курорты. Уже в 2014 году стало понятно, что за время пребывания полуострова в составе Украины инфраструктура серьёзно устарела, а местами пришла в полную негодность. В отдельном финансировании нуждалась и инфраструктура курортов Краснодарского края.

Согласно нацпроектам, регионам было выделено в освоение свыше 2,5 трлн рублей за десять лет. Кешбэк — тоже часть нацпроекта. К середине июня путешествующие по России туристы смогли получить обратно около 5 млрд рублей.

Коллапс, который можно видеть этим летом на черноморском побережье, — это многосоставная проблема. В решение входит также строительство новых отелей.

Понятно, что при открытии Турции российские деньги пойдут уж точно не в Крым или Краснодарский край. И тренд этот переломить крайне сложно — слишком уж разные цены.

Грядут ограничения в связи с коронавирусом

Тем временем Роспотребнадзор предлагает ввести ограничения в Крыму из-за ухудшения ситуации с COVID-19, отметили авторы телеграм-канала "Вести-Крым".

В числе предложений:

  • ограничить работу общепита с 22:00 до 08:00;
  • запретить деятельность ночных клубов, кальянных, дискотек;
  • сократить количество посадочных мест в кино и театрах до 50%.

А самые жёсткие "ковидные" ограничения (включая обязательную вакцинацию части населения, но пока — не локдаун) уже введены и будут введены в Москве, Подмосковье и Крыму — из-за взрывного роста заражений коронавирусом, возможно усиление ограничений в Санкт-Петербурге и ограничение доступа в регионы гражданам без антител.

Указы властей регионов и городов (включая Москву и Ялту) уже опубликованы или будут подписаны и опубликованы в самое ближайшее время, подытожили СМИ.

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Туризм в России - куда ехать, что есть и где гулять?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи крым локдаун отдых в крыму зарина догузова внутрений туризм краснодарский край
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