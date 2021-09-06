Правительство проверит дагестанскую школу после скандала с платками

Минобрнауки республики будет проводить тщательную проверку образовательного учреждения одной из сельских школ Дагестана.

В селе Маджалис Кайтагского района недавно произошел скандал, участником которого стала школьница. По словам возмущенных родителей, их дочерей в обязательном порядке заставляют надевать платки или косынки в школе.

Министерство науки и образования заявило, что требования к школьной форме устанавливает образовательное учреждение с помощью нормативных актов. Однако, решение о введении тех или иных порядков должно согласовываться со всеми участниками образовательного процесса. Особенно важно учитывать денежные возможности многодетных и малообеспеченных семей.

Если родители не согласны с нормативами школы, они вправе подать письменную жалобу в правоохранительные органы или министерство науки и образования Дагестана, - сообщил представитель министерства.

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