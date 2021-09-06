В Минобороны сообщили о принятом накануне решении увеличить численность резервистов в российской армии.
Как сообщается на сайте военного ведомства, решение по наращиванию численности резервистов уже принято.
В ведомстве не уточнили цифру по числу резервистов на сегодняшний день, также не представлены данные по числу резервистов на ближайшие годы, передаёт РИА Новости.
В конце августа этого года начальником организационно-мобилизационного управления Южного военного округа, полковником Константином Запатоцким было заявлено, что в Южном округе запланировали создание боевого армейского резерва численностью не менее 38 тысяч человек.
Мобилизационный людской резерв состоит из россиян, которые готовы в любой момент встать на защиту родины.
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