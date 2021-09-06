В Минобороны России принято решение увеличить число резервистов

В Минобороны сообщили о принятом накануне решении увеличить численность резервистов в российской армии.

Как сообщается на сайте военного ведомства, решение по наращиванию численности резервистов уже принято.

В ведомстве не уточнили цифру по числу резервистов на сегодняшний день, также не представлены данные по числу резервистов на ближайшие годы, передаёт РИА Новости.

В конце августа этого года начальником организационно-мобилизационного управления Южного военного округа, полковником Константином Запатоцким было заявлено, что в Южном округе запланировали создание боевого армейского резерва численностью не менее 38 тысяч человек.

Мобилизационный людской резерв состоит из россиян, которые готовы в любой момент встать на защиту родины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.