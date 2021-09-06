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Шойгу: желающим осваивать Сибирь можно организовать "сибирскую ипотеку"

Россия

Для того чтобы люди захотели поехать в Сибирь, необходимо организовать "сибирскую ипотеку". Таким образом люди смогут развивать Сибирь, и знать, что они смогут оставить внукам жильё, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

Шойгу: желающим осваивать Сибирь можно организовать "сибирскую ипотеку"

Он уверен, что ряд предоставленных льгот будет хорошим стимулом для людей, которые захотят развивать сибирские регионы.

"Необходимо заняться вопросами предоставления льгот гражданам, которые оставят насиженные места и поедут в Сибирь — так называемую "сибирскую ипотеку"., в которой будет предоставляться благоустроенное жильё или земельные участки для строительства собственных домов. Можно также увеличить для сибиряков размеры маткапитала и еще многое другое", — сказал Шойгу.

Шойгу считает, правильным, когда вслед за людьми едет бизнес и развивает агломерации, что привлечёт ещё большее число людей.

Политик считает, что условия для людей, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть лучше, поэтому промзоны необходимо отделять от полигонов с мусором, чтобы дать людям и поработать, и отдохнуть.

Министр уверен, что новые города нужно возводить "параллельно с созданием научно-промышленных центров".

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Автор: Евгения Патановская, Редактор: Ольга Алексеева
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