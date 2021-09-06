Шойгу: желающим осваивать Сибирь можно организовать "сибирскую ипотеку"

Для того чтобы люди захотели поехать в Сибирь, необходимо организовать "сибирскую ипотеку". Таким образом люди смогут развивать Сибирь, и знать, что они смогут оставить внукам жильё, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

Он уверен, что ряд предоставленных льгот будет хорошим стимулом для людей, которые захотят развивать сибирские регионы.

"Необходимо заняться вопросами предоставления льгот гражданам, которые оставят насиженные места и поедут в Сибирь — так называемую "сибирскую ипотеку"., в которой будет предоставляться благоустроенное жильё или земельные участки для строительства собственных домов. Можно также увеличить для сибиряков размеры маткапитала и еще многое другое", — сказал Шойгу.

Шойгу считает, правильным, когда вслед за людьми едет бизнес и развивает агломерации, что привлечёт ещё большее число людей.

Политик считает, что условия для людей, живущих в Сибири и на Дальнем Востоке, должны быть лучше, поэтому промзоны необходимо отделять от полигонов с мусором, чтобы дать людям и поработать, и отдохнуть.

Министр уверен, что новые города нужно возводить "параллельно с созданием научно-промышленных центров".

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