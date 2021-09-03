На Восточном экономическом форуме Минвостокразвития России и правительство Приморского края подписали соглашение о возведении города-пригорода "Спутник" в 30 километрах от Владивостока, сообщили в министерстве.
Новый город возле краевой столицы построят на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская". По соглашению, подписанному накануне, строительство нового города также поддержат АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", ВЭБ. РФ и ООО "ПроГород".
"На первом этапе город будет заселён 50 тысячами жителей, в дальнейшем численность населения возрастет до 300 тысяч человек. При этом вместе с населением Владивостока и Артёма население агломерации совокупно составит 1 миллион человек", — сказано в сообщении.
Проект города Спутник предусматривает возведение современного, качественного жилья и соцобъектов:
а также создание рабочих мест для жителей ближайших населённых пунктов.
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