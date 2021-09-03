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Строительство города Спутник в пригороде Владивостока утвердили на ВЭФ-2021

Россия

На Восточном экономическом форуме Минвостокразвития России и правительство Приморского края подписали соглашение о возведении города-пригорода "Спутник" в 30 километрах от Владивостока, сообщили в министерстве.

Строительство города Спутник в пригороде Владивостока утвердили на ВЭФ-2021

Новый город возле краевой столицы построят на территории опережающего социально-экономического развития "Надеждинская". По соглашению, подписанному накануне, строительство нового города также поддержат АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", ВЭБ. РФ и ООО "ПроГород".

"На первом этапе город будет заселён 50 тысячами жителей, в дальнейшем численность населения возрастет до 300 тысяч человек. При этом вместе с населением Владивостока и Артёма население агломерации совокупно составит 1 миллион человек", — сказано в сообщении.

Проект города Спутник предусматривает возведение современного, качественного жилья и соцобъектов:

  • школ,
  • детсадов,
  • социально-бытовой инфраструктуры,

а также создание рабочих мест для жителей ближайших населённых пунктов.

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"Дальний Восток дороже Москвы"
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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