Дальневосточная столица подаст заявку на проведение летней Олимпиады-2036

Столица Дальнего Востока и Приморского края — Владивосток намерена побороться за право проведения летней Олимпиады в 2036 году. Такое заявление сделал мэр приморской столицы Константин Шестаков.

Как рассказал он журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), первую заявку от Владивостока получат организаторы Универсиады.

"Вторым шагом будет Олимпиада в 2036 году. Если наша заявка будет одобрена, то Владивосток повысит шансы на получение совершенно нового статуса, а также поможет создать совершенно новую инфраструктуру, что улучшит жизнь граждан и сделает её ярче", — подчеркнул Шестаков.

Градоначальник напомнил, что Россия дважды за всю историю проведения Олимпиады принимала соревнования такого уровня. Зимние олимпийские игры проходили в Сочи в 2014 году.

"В 1980 году Олимпиада проходила в Москве, при тогда ещё бывшем Советском Союзе", — поделился воспоминаниями Шестаков.

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