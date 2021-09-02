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В России разработаны быстрые тесты на коронавирусные штаммы "лямбда" и "йота"

Россия

В России появятся тесты для быстрого обнаружения штаммов COVID-19 "лямбда" и "йота". Их разработкой занималось Федеральное медико-биологическое агентство.

В России разработаны быстрые тесты на коронавирусные штаммы "лямбда" и "йота"

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в рамках Восточного экономического форума сообщила о разработке тестовых систем для оперативного определения коронавирусных штаммов "лямбда" и "йота", сообщает РИА Новости.

"Были разработаны быстрые тест-системы для определения конкретных линий вируса, в том числе последние линии дельта, дельта плюс. Сейчас разработаны на йоту, лямбду", — отметила Вероника Скворцова.

Напомним, представители ВОЗ отвергли идею коллективного иммунитета за счет массовой иммунизации. По сведениям организации, вакцинация населения не смогла предотвратить смертность, а также привела к возникновению побочных эффектов.

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