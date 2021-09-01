Просыпается Шивелуч: Камчатке грозит извержение вулкана

По сообщению регионального МЧС, извержение вулкана Шивелуч возможно в ближайшие дни. Вулкан "спал" два года, но в этот раз специалисты зафиксировали не менее опасную активность, чем при извержении в 2019-ом.

Вулканические облака могут подняться на 18 метров, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в общем совете ИВиС ДВО РАН по прогнозу землетрясений и извержений вулканов, мощный выброс пепла и лавовые потоки угрожают не только пространству воздушных сообщений, передаёт РИА Новости. К вулкану приходит много туристов, у подножья разбивают палаточные лагеря.

"Жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Шивелуч", — рекомендуют в МЧС.

Триггером активности вулкана стало землетрясение, которое произошло в конце июля. Специалисты зафиксировали толчки магнитудой в 8,2 балла.

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