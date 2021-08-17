Два альпиниста сорвались с вулкана на Камчатке

В Камчатском крае два альпиниста, взбиравшиеся по леднику Ключевской сопки, сорвались в пропасть. Инцидент произошел 17 августа на высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря.

Двое потерпевших совершали восхождение в составе группы из 12 альпинистов, приехавших в Камчатский край их разных концов страны, чтобы взобраться на вулкан. В каком состоянии находятся двое сорвавшихся с ледника мужчин — неизвестно. В среду, 18 августа вертолет МЧС со спасателями должен вылететь в Усть-Камчатский район, чтобы заняться поисками.

Ключевской вулкан является самым активными мощным базальтовым вулканом Курило-Камчатской вулканической области. Он расположен в Ключевской группе вулканов на правом берегу реки Камчатка. Высота Ключевского вулкана составляет более 4750 метров. На него способны взобраться только профессиональные альпинисты.

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