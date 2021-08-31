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В России могут обязать лекторов проходить аккредитацию

Россия

С предложением о запрете свободной лекционной деятельности без обязательной аккредитации лекторов выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В России могут обязать лекторов проходить аккредитацию

По его словам, таким образом можно будет добиться того, чтобы в корне истребить лженауку и её распространение.

Письма с предложениями Петров направил в министерство науки и высшего образования, а также руководителю Рособрнадзора, передаёт RT на русском.

Зампредседятеля Общественной палаты Ленобласти привёл факты того, что только в последние несколько лет в стране стали пользоваться огромной популярностью всевозможные курсы и лекции, которые проводятся с целью повышения уровня образования или переквалификации.

"Зачастую такие курсы проводят люди, не имеющие к образованию и к профессиональной деятельности никакого отношения. Они не имеют ни разрешения, ни лицензии. Получается сбор денег у населения — люди получают липовые сертификаты и не могут устроиться на работу", — пояснил Петров.

По мнению зампредседателя, такие "лжелекторы и болгеры-просветители" зачастую рассказывают об "антинаучных и даже вредных вещах", распространяя ложную информацию.

Петров просит также коснуться проблемы распространения ложной научной информации в сети Интернет.

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Автор: Евгения Патановская
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