В Подмосковье спасли девочку-маугли и её мать

В подмосковном Раменском власти обнаружили семью, долгое время скрывавшуюся от сотрудников полиции и миграционной службы.

Мать и десятилетняя дочь Саркисяны, прибывшие в Москву из Армении, несколько лет проживают в строительном вагончике. Девочка не знает, что такое кафе и магазины, и никогда не была в школе, не общалась со сверстниками.

Не так давно мать девочки, устав боятся, обратилась за помощью к сотрудникам благотворительного фонда "Добрые люди", расположенном на территории Жуковского.

Как стало известно из рассказа женщины, они приехали с мужем в Москву на заработки 11 лет назад. Здесь она родила дочь. Как только муж узнал о ребёнке, сразу исчез. Женщине не оставалось ничего, как зарабатывать на полях фермы в Жуковском, оставляя маленькую дочь одну на целый день, пишет издание "Подмосковье сегодня".

Из-за положения нелегала женщина не может до сих пор оформить документы на дочь, поэтому девочка живёт, имея только справку о рождении.

Сотрудники фонда помогли женщине устроится на работу и сделать необходимые документы. Её дочь 1 сентября сядет за парту вместе со всеми школьниками страны.

По словам заведующего отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгения Здобнова, ситуация находится под контролем, мать и дочь получили регистрацию в Подмосковье и всё необходимое для дальнейшей жизни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.