НПФ обяжут возвращать деньги обманутым клиентам

В России могут принять закон о возмещении денежных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов в результате мошенничества, сообщают "Известия".

Предложенная инициатива предусматривает, что клиент НПФ может вернуть средства, если факт мошенничества будет доказан в судебном порядке. По решению суда договор об обязательном пенсионном страховании признается недействительным.

Переведенные мошеннику деньги возвращаются на счет застрахованного лица. Если суд признает договор недействительным, то обяжет НПФ вернуть украденные деньги на счет обманутого клиента.

Закон о защите клиентов НПФ позволит сохранить накопления и защитить граждан в случае перехода из одного пенсионного фонда в другой.

В Госдуме планируют принять законопроект осенью.

Действующее законодательство пока не предусматривает возможности возврата дохода при переходе из одного фонда в другой, а также при незаконном переводе денежных средств застрахованного лица.